على رأسهم محمد صلاح وأحمد فتحي.. تشكيل إفريقيا المثالي في العقد الأخير

نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في العقد الماضي لأفضل لاعبين ظهروا في الفترة بين 2011 و حتى 2020.

وجاءت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد كالآتي:

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق إنجاز تاريخي، عندما يحل فريقه ضيفا على توتنهام، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في شباك توتنهام في مباراة اليوم، سيصبح خامس لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية.





ونجح 4 لاعبين فقط حتى الآن في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بقميص ليفربول، وهم جوردون هودسون بويلي ليدل وروجر هانت وإيان راش.





إيان راش هو آخر من حقق هذا الإنجاز، حيث سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية في الفترة من عام 1981 حتى 1987.