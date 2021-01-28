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محافظات

محافظ الغربية: دراسة إنشاء مستشفى لأمراض وجراحات قلب الأطفال بالمحلة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:31 م
محافظ الغربية :دراسة
محافظ الغربية :دراسة إنشاء مستشفى لأمراض وجراحات قلب الأطفال
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احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه الدكتور علاء الغمراوي مدير مبادرة سلامة قلبك ، الدكتور فهمي شارل وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية وخبير منظمة الصحة العالمية للأمراض غير السارية والدكتور يوسف وهيب أستاذ الصحة العامة، وذلك عقب افتتاح مركز الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة بمدينة المحلة الكبرى بمستشفى الجمعية الخيرية .


وأوضح الدكتور علاء الغمراوي أن المركز يقدم الخدمة الطبية بالمجان للمواليد خلال ٤٨ ساعة بعد الولادة للاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب، ويتم تحويل الحالات الإيجابية لعمل الموجات الصوتية للقلب وكافة الأبحاث ثم التدخل العلاجي بالقسطرة أو الجراحة.

ومن جانبه أوضح  الدكتور فهمي شارل أن المركز يُعد أول مركز يتم افتتاحه بمصر يهتم بالاكتشاف المبكر  للعيوب الخلقية بالقلب وسرعة التدخل العلاجي وتحقيق نسب عالية من النجاح وإنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة.

ويدعم محافظ الغربية فكرة توعية الأم الحامل بكيفية وقاية جنينها من العيوب الخلقية بالقلب موجهًا بنشر تلك التوعية على شاشات المحافظة بالمحلة الكبرى وطنطا وتوزيع البوسترات والمطويات بخصوص طرق الوقاية من المرض .

كما وجه المحافظ بالبدء في توفير قطعة أرض لبناء مستشفى لأمراض وجراحات قلب الأطفال بمدينة المحلة الكبرى، وتم الاتفاق على التعاون العلمي مع جامعات الإسكندرية وطنطا والمنصورة وقناة السويس من أجل صحة أفضل لأطفال مصر.
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