ضبط المتهمين بالاعتداء بمياه النار على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهمين بإلقاء مادة حارقة "مية نار" على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أثناء خروجه من عيادته الخاصه.









وتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار من ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم ضبطهم وعرضهم على النيابه العامه لبدء التحقيق.





كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض مساء الأربعاء لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.



