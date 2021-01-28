مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة نوة الكرام

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، اليوم الخميس تمركزات العاملين بالمعدات بجميع مناطق مدينة دمنهور لمواجهة موجة الأمطار الحالية، والتي بدأت منذ الساعات الاولى بأمطار خفيفية لمتوسطة على معظم مركز ومدن المحافظة .





وأمر المهندس محمد سعيد نشأت برفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة نوة الكرام بتواجد جميع المعدات والسيارات اللازمة مع رجال شبكات الصرف الصحي بجميع فروع الشركة لرفع تجمعات مياه الأمطار بقرى ومدن المحافظة.



