بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

قبل ما تفكر تستخدم حقن التخسيس.. طبيب يكشف عن الأضرار والمخاطر

منار عبد العظيم

مع تزايد الاهتمام بفقدان الوزن، ظهرت العديد من العلاجات السريعة التي يعد بعضها بحلول فورية للتخلص من الوزن الزائد.

 واحدة من هذه العلاجات هي حقن التخسيس التي يستخدمها البعض كوسيلة سريعة لإنقاص الوزن، ورغم أن هذه الحقن قد تحقق نتائج جيدة لبعض الأشخاص في وقت قصير، إلا أن استخدامها دون إشراف طبي قد يكون له آثار جانبية خطيرة على الصحة العامة.

 في هذا السياق، حذر الدكتور عاطف بسيوني، أستاذ السكر والباطنة، من المخاطر المحتملة لهذه الحقن إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو بدون استشارة طبية.

تحذير الدكتور عاطف بسيوني من استخدام الحقن دون إشراف طبي

حذر الدكتور عاطف بسيوني من استخدام الحقن الطبية دون إشراف طبي مباشر، مؤكدًا أن أي دواء يُعتبر سلاحًا ذو حدين. 

وقال: "إذا استُخدم بشكل صحيح، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، لكن إذا أُسيء استخدامه، فإنه قد يتحول إلى خطر داهم".

وأضاف "بسيوني" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك أنواعًا من الحقن التي يتم استخدامها مؤخرًا لإنقاص الوزن. وتعمل هذه الحقن على آليات متعددة، أبرزها إبطاء حركة المعدة، مما يؤدي إلى بقاء الطعام داخلها لفترة أطول. كما أن هذه الحقن تؤثر على مركز الشبع في المخ، مما يقلل من الإحساس بالجوع بشكل كبير.

الحقن: مفيدة ولكن ليست حلًا دائمًا

وأشار الدكتور بسيوني إلى أن هذه الحقن قد تكون مفيدة لبعض المرضى الذين يعانون من السمنة ولا يمتلكون الإرادة الكافية لمقاومة الجوع. إلا أنه شدد على أنها ليست علاجًا دائمًا، بل هي وسيلة مؤقتة للمساعدة في بدء رحلة فقدان الوزن.

 وأضاف أنه في حال الاستمرار في استخدامها دون اتباع خطة علاجية واضحة، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتسبب في مشاكل صحية أكبر على المدى البعيد.

المخاطر الصحية للأشخاص ذوي الحالات الخاصة

كما شدد الدكتور بسيوني على ضرورة الامتناع عن استخدام هذه الحقن في حالات معينة، خاصة لدى المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي مع أورام الغدة الدرقية.

 وأوضح أن هناك نوعًا من الأورام الوراثية المرتبطة بالغدة الدرقية يُعرف بـ "أورام النخاع الدرقي"، وهو مانع قاطع لاستخدام هذا النوع من الأدوية.

وفي حال ظهور أي أعراض مقلقة مثل نتوءات في منطقة الغدة الدرقية أثناء العلاج، يجب التوقف فورًا عن استخدام الدواء والقيام بـ الفحوصات اللازمة. من بينها تحليل هرمون "الكالسيتونين" المرتبط بهذا النوع من الأورام لتحديد مدى خطورة الحالة.

وأكد الدكتور بسيوني على أهمية التوعية الطبية بخصوص الاستخدام الآمن للأدوية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء العلاج العشوائي، خاصة تلك الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي أو الهرموني. وأشار إلى أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص قبل بدء أي علاج، حتى وإن كان العلاج يبدو بسيطًا أو شائعًا.

فقدان الوزن حقن التخسيس الحقن الطبية إنقاص الوزن

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

صورة موضوعية

حملة بيطرية وتموينية تضبط سلعًا منتهية الصلاحية داخل محال تجارية بمدينة القصير

تركيب بلاط انترلوك

رئيس مدينة مرسي مطروح : رفع كفاءة الشوارع الضيقة ببلاط الانترلوك

الغرباوي يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة

لأول مرة.. تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة للتعليم العام ببورسعي

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

