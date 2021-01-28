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رياضة

مونديال اليد.. تونس تشكر مصر على حسن التنظيم والاستقبال

الخميس 28/يناير/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر ،  خطابا رسميا من الجامعة التونسية لكرة اليد ، يشكرون فيه الجانب المصرى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لمنتخب اليد التونسى ، خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم التي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وجاء الخطاب موجها الى خالد فتحى نائب مدير البطولة ، يتضمن عن أمنيات بمزيد من النجاح ، و حسن العلاقة التى تجمع المنتخبين بما يصب فى صالح الرياضة العربية. 

 واحتل المنتخب التونسى المركز ال 25 عالميا بعد الفوز على النمسا بنتيجة 33\37 ، في  المباراة التي جمعت المنتخبين بتحديد المركزين الـ 25 و ال 26 ، ببطولة العالم لكرة اليد ، وحصد مصباح ادواردو  جائزة رجل المباراة .
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