مونديال اليد.. تونس تشكر مصر على حسن التنظيم والاستقبال

تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر ، خطابا رسميا من الجامعة التونسية لكرة اليد ، يشكرون فيه الجانب المصرى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لمنتخب اليد التونسى ، خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم التي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.





وجاء الخطاب موجها الى خالد فتحى نائب مدير البطولة ، يتضمن عن أمنيات بمزيد من النجاح ، و حسن العلاقة التى تجمع المنتخبين بما يصب فى صالح الرياضة العربية.





واحتل المنتخب التونسى المركز ال 25 عالميا بعد الفوز على النمسا بنتيجة 33\37 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين بتحديد المركزين الـ 25 و ال 26 ، ببطولة العالم لكرة اليد ، وحصد مصباح ادواردو جائزة رجل المباراة .