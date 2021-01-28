التوريد بعد الموافقة.. الصحة: جارٍ تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء المصرية

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المتوقع وصول دفعة أخرى من لقاح سينو فارم الصيني قريبا.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" اللقاح الروسي جاري تسجيله في هيئة الدواء المصرية".





وتابع خالد مجاهد: "ننتظر الحصول على موافقة الطواريء من هيئة الدواء المصري للبدء في وصول الشحنات من اللقاح الروسي ".





وتابع خالد مجاهد:" إصابات كورونا في مصر في انخفاض مستمر لكن من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشارها ". إصاباتالضروريالإجراءات





اكمل خالد مجاهد: " شحنات من مختلف اللقاحات التي تم التعاقد عليها تصل في الربع الأول من 2021 وتكفي الأطقم الطبية ".





ولفت خادل مجاهد:" مصر كانت حريصة على البدء في التلقيح بعد التأكد من استدامة تدفق شحنات لقاحات كورونا"، مضيفا: "على الجميع الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروس".



