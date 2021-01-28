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التوريد بعد الموافقة.. الصحة: جارٍ تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء المصرية

الخميس 28/يناير/2021 - 08:18 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المتوقع وصول دفعة أخرى من لقاح سينو فارم الصيني  قريبا.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  اللقاح الروسي جاري تسجيله في هيئة الدواء المصرية".

وتابع خالد مجاهد: "ننتظر الحصول على موافقة الطواريء من هيئة الدواء المصري للبدء في وصول الشحنات من اللقاح الروسي ".

 وتابع خالد مجاهد:"  إصابات كورونا في مصر  في انخفاض مستمر لكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشارها ".

اكمل خالد مجاهد: " شحنات من مختلف اللقاحات التي تم التعاقد عليها تصل في الربع الأول من 2021 وتكفي الأطقم الطبية ".

 ولفت خادل مجاهد:"  مصر كانت حريصة على البدء في التلقيح بعد التأكد من استدامة تدفق شحنات لقاحات كورونا"، مضيفا: "على الجميع الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروس".

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