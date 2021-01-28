سائق تاكسي شاهد عليها.. سيدى تدّعي استيقافها من قبل ضابط شرطة دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول على الـ"فيس بوك" لسيدة تقوم بالإسقاط على تصرفات رجل شرطة والإدعاء باستيقافها دون وجه حق، حال استقلالها سيارة أجرة لتقنين الإجراءات قِبلها لعدم ارتدائها الكمامة الواقية ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".





بالفحص تبين عدم صحة ادعاء السيدة المشار إليها وأنها (مقيمة بمحافظة بورسعيد "لها معلومات جنائية")، وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة بورفؤاد باستيقاف إحدى سيارات الأجرة التى كانت تستقلها السيدة المذكورة دون ارتداء الكمامة الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها بتغريمها قيمة الغرامة المقررة، رفضت الدفع، وتركت بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.





بالعرض على النيابة العامة تم استدعاء شاهد الواقعة "قائد السيارة الأجرة التى كانت تستقلها السيدة المذكورة" وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه قرر عدم صحته بالكامل.



