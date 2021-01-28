محافظ أسوان يوجه بمساعدة كفيف يبيع المناديل بكورنيش النيل.. شاهد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمدير عام التضامن الإجتماعي أحمد حمدي بإجراء البحث والدراسة الكاملة لحالة المواطن أنور مكرم ( كفيف البصر ويبيع مناديل على كورنيش النيل) مع تقديم كافة أوجه المساعدات العاجلة له ولأسرته وذلك بعد قيام أحد المواقع الألكترونية بنشر مشكلته .







ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المشردين وخاصة ذوي الأحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مأوى.





ومن جانبه أكد مدير عام التضامن الأجتماعي أحمد حمدى على أنه فور صدور تعليمات محافظ أسوان فقد تم إجراء الدراسة والبحث الأجتماعي حيث تبين أن أنور مكرم متزوج ولديه أبن كفيف يبلغ عامين، و أثنين من الأخوات كفيفات أيضًا (٢٦ سنة و١٧ سنة ) ، وهو يحصل على معاش تكافل و كرامة، وكذلك شقيقته.





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وأشار أحمد حمدى إلى أنه تم تقديم مساعدات غذائية و بطاطين للأسرة، كما سيتم صرف مساعدات لهم لمدة ٦ أشهر من مؤسسة التكافل وسيتم تجديدها ، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل الأجراءات اللازمة لصرف معاش لأبنه الكفيف، فضلًا عن تقديم ملابس جديدة من جمعية الهلال الأحمر .









وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وأيضًا مأمور مركز الشرطة قد تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار منزل المواطن على. ع. ا 56 سنة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة المعنية لموقع إهيار المنزل حيث تبين أنه تعرض للانهيار الجزئى، وتمكن الأهالى من إنقاذ الأطفال وسكن المنزل وعددهم 10 أفراد، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.





وكانت قد إنطلقت اليوم الخميس فعاليات مبادرة "Yalla volunteer" أو "التطوع حياة" " داخل مدينة أسوان حيث تهدف إلى نشر الوعى بالقضايا: "الصحية ، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيرى والإنسانى"، من خلال اختيار فريق من الشباب المتطوعين بالمحافظات التى تزورها المبادرة.

ومن جانبها قالت سارة بيصر المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer" بأن المبادرة إنطلقت بمدينة أسوان وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف سكان الجزر النيلية بالمناطق النائية الذين قد لا يتلقون مزيدًا من الاهتمام، نظرًا لأن كثير منهم يعيش فى عُزلة بعيدًا عن المَدينة، أو حَتى فى عُزلة ثقافية، معلقةً: "أسوان مدينة جميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سكان الجزر النيلية المنتشرة فى فيها والتى يسكنها العديد من النوبيين، وهم لديهم إرث تراثى يميزهم".

وأشارت " سارة بيصر" في تصريحاتها إلي أن المبادرة تسعى لتكوين فريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التَطوع، والعمل المجتمعى، موضحةً بأن فريق المتطوعين نفذ أنشطة تطوعية فى جُزر "هيسا، تنقار، وسهيل" وهم من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة.

هذا وكانت قد أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 10 أفراد من الموت بعد حدوث إنهيار جزئى لمنزلهم الواقع بمنطقة الرمد الشرقي بمدينة كوم أمبو شمال أسوان ، وتدخلت الحماية المدنية التى أخلت المنزل وفرضت كردون أمنى.