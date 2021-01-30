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أخبار البلد

هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة

السبت 30/يناير/2021 - 12:57 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية التالية: 

إعلان رقم (1) لسنة 2020 لشغل عدد (12) وظيفة كالتالي: 

أولا: وظائف الدرجة العالية: 1- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية 2- رئيس قطاع الأمن 3- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية 4- رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة الداخلية

ثانيا: وظائف درجة مدير عام: 1- مدير الإدارة العامة للتخطيط 2- مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيري 3- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية 4- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ 5- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات 6- مدير الإدارة العامة للتدريب 7- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية 8- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.

هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة
هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة
هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة
هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة
هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة
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