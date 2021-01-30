هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية التالية:





إعلان رقم (1) لسنة 2020 لشغل عدد (12) وظيفة كالتالي:





أولا: وظائف الدرجة العالية: 1- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية 2- رئيس قطاع الأمن 3- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية 4- رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة الداخلية





ثانيا: وظائف درجة مدير عام: 1- مدير الإدارة العامة للتخطيط 2- مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيري 3- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية 4- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ 5- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات 6- مدير الإدارة العامة للتدريب 7- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية 8- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.



