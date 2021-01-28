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أخبار العالم

بريطانيا ترفض توصية ألمانيا بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ 65 عامًا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:33 م
استرازينكا
استرازينكا
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على صالح
اعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس عن رفضه استنتاجات الخبراء الألمان الذين قالوا إن لقاحًا ضد كورونا كوفيد 19 أنتجته شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد لا ينبغي إعطاؤه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

ويوم الثلاثاء، نشرت صحيفة "هاندلشبات" الألمانية تقريرًا زعم أن لقاح اوكسفورد - استرازينيكا أثبت فعاليته 8٪ فقط بين السكان المسنين. 

وبعد يومين، ذكرت وسائل الإعلام أن لجنة اللقاحات الألمانية أصدرت توصية تخبر السكان المسنين بعدم الحصول على اللقاح.

وفي حديثه خلال زيارة إلى اسكتلندا ، أخبر جونسون المذيعين أن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا كان "جيدًا جدًا وفعالًا" في جميع الفئات العمرية ، مضيفًا أنه لا يوافق على قرار ألمانيا.

وتحدث رئيس الوزراء خلال زيارة لمنشأة في ليفينجستون تديرها شركة إنتاج اللقاحات الفرنسية فالنيفا ، والتي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستبدأ الإنتاج بهدف توفير 60 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام.

وخلال مؤتمر صحفي حكومي يوم الأربعاء، قال جونسون إنه يتوقع أن يعمل لقاحا أكسفورد-أسترازينيكا وفايزر-بيو إن تك "بشكل جيد للغاية".

وتمتلك المملكة المتحدة إجمالي 360 مليون جرعة لقاح COVID-19 عند الطلب من سبعة موردين مختلفين. 

ويشمل هذا الرقم 100 مليون جرعة من لقاح اوكسفورد - استرازينيكا.
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