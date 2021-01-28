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حارس منتخب مصر لليد: عصر الأداء المشرف انتهى.. وقادرون على اكتساح فرق أوروبية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:48 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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هاني حسين
قال محمد  الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، تعليقا على خروج مصر المشرف أمام  الدنمارك في مونديال اليد "مبارة الدنمارك كانت صعبة".

وأضاف  محمد الطيار  في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "عصر الأداء المشرف انتهى في كرة اليد المصرية وكل لاعبي المنتخب كانوا نازلين عشان نكسب".

وتابع محمد الطيار: "موتنا نفسنا في مباراة الدنمارك لتحقيق الفوز لكن مكنش فيه نصيب، وما حدث في مباراة الدنمارك لا يحدث كثيرا في كرة اليد".

وأكمل محمد الطيار: "منتخب مصر قادر على اللعب واكتساح فرق أوروبية ومصر استطاع الفوز على فرق أوروبية، والحصول على مركز  سابع العالم مش النهاية ونأمل في الحصول على ميدالية في الأولمبياد ".
 
واحتل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المركز السابع بعد نهاية مباريات ربع نهائي بطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وحقق "الفراعنة" المركز السابع عقب خسارتهم أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39 - 38 في دور الثمانية.

وتنص لوائح البطولة على عدم لعب المنتخبات الخاسرة مباريات الترتيب من الخامس وحتى الثامن، وسيتم اللجوء لعدد النقاط المجمعة من الدور الرئيسي.
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