عضو اللجنة المنظمة لمونديال اليد: منتخب مصر شرفنا.. فيديو

قال طارق الدروي عضو اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد في مصر، تعليقا على مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك والاداء البطولي للاعبي رغم الخسارة، "منتخب مصر شرفنا". المنتخب





وأضاف طارق الدروي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي": " مصر لم تحصل على فترة إعداد جيدة قبل مونديال اليد بسبب ظروف جائحة كورونا ".





وتابع طارق الدروي: "منتخب مصر كان قريبا من تحقيق الفوز على منتخب الدنمارك ولكن قدر الله وماشاء فعل:"





واحتل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المركز السابع بعد نهاية مباريات ربع نهائي بطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





وحقق "الفراعنة" المركز السابع عقب خسارتهم أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39 - 38 في دور الثمانية.





وتنص لوائح البطولة على عدم لعب المنتخبات الخاسرة مباريات الترتيب من الخامس وحتى الثامن، وسيتم اللجوء لعدد النقاط المجمعة من الدور الرئيسي.