منتخب مصر السابع وقطر الثامن بمونديال اليد 2021

احتل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المركز السابع بعد نهاية مباريات ربع نهائي بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





وحقق "الفراعنة" المركز السابع عقب خسارتهم أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39 - 38 في دور الثمانية.





وتنص لوائح البطولة على عدم لعب المنتخبات الخاسرة مباريات الترتيب من الخامس وحتى الثامن، وسيتم اللجوء لعدد النقاط المجمعة من الدور الرئيسي.





وحصل منتخبنا الوطني على 7 نقاط بعد نهاية الدور الرئيسي، فيما جاء المنتخب القطري ثامنًا برصيد 6 نقاط.