شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟





قال عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 29 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك روح منفتحة وتتخذ مواقف مثالية.





كما أن الصداقة تعني لك الكثير في الحياة، لكنك قلق للغاية وتحتاج لمن يطمئنك.





وقدمت نصيحة لمواليد اليوم، أن عام 2021 يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.