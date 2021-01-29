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أخبار البلد

بعد تصاعد أدخنة كثيفة.. مترو الأنفاق: الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتهما ولا يوجد أي أعطال

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:34 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب


أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين بعد تصاعد أدخنة بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة ، مما أدى الى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب .

فيما  أنتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص اسباب  تصاعد الأدخنه وتبين وجود مخالفات بأسفل هواية التكييف خارج المحطة مما تسبب دخول الادخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزةوتم تشغيل مراوح سحب الدخان بالارصفة والصالات وسحب جميع الدخان خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي.

مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها  .
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