مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق نار بين عائلتين بنجع حمادي

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن قيام بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بتبادل إطلاق أعيرة نارية مما تسبب فى حالة من الهلع لدى سكان المركز، وذلك لوجود خلافات بين الطرفين على تجارة المواد المخدرة، وأن إطلاق تلك الأعيرة النارية تسبب فى منع حصاد محصول القصب الخاص بأحد الطرفين، كما تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن عدد 5 قرى بدائرة المركز.





وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وأن صحة الواقعة هى وجود خلاف بين عائلتين بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية، وعلى أثرها قام الطرفين بإطلاق أعيرة نارية بالهواء ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.