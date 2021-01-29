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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تتوقع تطعيم 20% من الأفارقة ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وقعت منظمة الصحة العالمية أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 20 % من سكان القارة الإفريقية ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وقال منسق حملات التطعيم بمنظمة الصحة العالمية المختص بشئون أفريقيا - في تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن - "هدفنا تغطية 20% من سكان القارة الأفريقية بحلول نهاية العام". 

وأضاف "في ظل أخر التطورات في برنامج /كوفاكس/ لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا؛ فإن هناك احتمالا طيبا للغاية لتحقيق هدف إمداد حوالي ستمائة مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021". 

يذكر أن عدد حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا فى أفريقيا تقل عن مثيلاتها فى الأمريكتين وأوروبا . 

وتشير تقديرات المراكز الأفريقية للوقاية من الأمراض إلى تسجيل 4ر3 مليون إصابة بالفيروس و87 ألف حالة وفاة بسببه فى أفريقيا .
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