أحمد حسن يوجه نصائح لـ مصطفى محمد عقب انتقاله لـ الدوري التركي





وتابع أن اللغة لن تقف عائق أمام تألق مصطفي محمد حيث سيقوم النادي بتعيين مترجم خاص له مشدا ان المعيشة في إسطنبول رائعة وتشبه مصر بالإضافة لان جالطا سراي له جماهيره كبيره هناك.



