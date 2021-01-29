معاينة سوق التوفيقية المحترق: ماس كهربائي في كشك امتد لمحلات المول

كشفت معاينة رجال المباحث لموقع حريق سوق التوفيقية بوسط القاهرة أن الشرارة الأولى اشتعلت فى كشك اكسسوارات سيارات أمام مول تجارى شهير بالسوق ثم امتددت لتلتهم ٩ اكشاك أخرى ، ثم طالت ألسنة النيران المول التجارى.





كما تبين من المعاينة أن المول التجاري مكون من أرضى و٥ طوابق وبه عدد كبير من المحلات ومخازن قطع غيار السيارات والاكسسوارات، احترق منهم ٤ محلات وواجه المول ايضا ، وتشير التحريات وجمع المعلومات المبدئية الي حدوث ماس كهربائى بكشك ثم امتددت النيران لباقي الاكشاك ومحلات المول التجاري .





وقال أحد شهود العيان من الباعه بسوق التوفيقية المحترق " كنا نائمين داخل المحلات بالمول التجاري بالسوق ، وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملئت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والاكشاك وبداخلهم كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب".





وأضاف الشاهد:"إننى حاولت وعدد من زملائى من العمال اخماد السنه النيران ، الا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .





وكانت العناية الالهية قد انقذت منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت اشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية ، نجحت القوات فى وقت قياسي في السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الاكشاك والمحلات المجاورة .





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .





علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعه الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية .





وقد نجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الارواح او اصابات .





وتبين من المعاينه الاوليه ان الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات ايضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار واكسسوارات السيارات .





تم تحرير محضر ، وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بسرعه الانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، واستعجال تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .



