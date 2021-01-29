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حوادث

معاينة سوق التوفيقية المحترق: ماس كهربائي في كشك امتد لمحلات المول

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشفت معاينة رجال المباحث لموقع حريق سوق التوفيقية بوسط القاهرة أن الشرارة الأولى اشتعلت فى كشك اكسسوارات سيارات أمام مول تجارى شهير بالسوق ثم امتددت لتلتهم ٩ اكشاك أخرى ، ثم طالت ألسنة النيران المول التجارى.

كما تبين من المعاينة أن المول التجاري مكون من أرضى و٥ طوابق وبه عدد كبير من المحلات ومخازن قطع غيار السيارات والاكسسوارات، احترق منهم  ٤ محلات وواجه المول ايضا ، وتشير التحريات وجمع المعلومات المبدئية الي حدوث ماس كهربائى بكشك ثم امتددت النيران لباقي الاكشاك ومحلات المول التجاري .

وقال أحد شهود العيان من الباعه بسوق التوفيقية المحترق " كنا نائمين داخل المحلات بالمول التجاري بالسوق ، وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملئت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والاكشاك وبداخلهم كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب".

وأضاف الشاهد:"إننى حاولت وعدد من زملائى من العمال اخماد السنه النيران ، الا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .

وكانت العناية الالهية قد انقذت منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت اشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية ، نجحت القوات فى وقت قياسي في السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الاكشاك والمحلات المجاورة .

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعه الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية .

وقد نجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الارواح او اصابات .

وتبين من المعاينه الاوليه ان الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات ايضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار واكسسوارات السيارات .

تم تحرير محضر ، وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بسرعه الانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، واستعجال تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .

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