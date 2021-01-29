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أخبار العالم

البحرين: طقس دافئ نهارا مع تصاعد الأتربة ليلا

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:03 ص
الأرصاد
الأرصاد
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أمينة الدسوقى
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون ضبابي في بعض المناطق في البداية، ويتحول إلى دافئ وغائم جزئيا خلال النهار مع تصاعد الاتربة خلال الليل.

وأوضحت الأرصاد الجوية البحرينية أن الرياح جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا وتزداد سرعتها لتصل من 20 إلى 25 عقدة خلال الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني الرؤية الأفقية في البداية ورياح قوية السرعة خلال الليل فضلا عن ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 6 أقدام خلال الليل.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.
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