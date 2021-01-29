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توك شو

رحلة يوتيوبر كوري بـ الجلابية في صعيد مصر.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:06 ص
يوتيوبر كورى فى الصعيد
يوتيوبر كورى فى الصعيد
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هاجر إبراهيم
روى كيم تشو وون، يوتيوبر كورى جنوبي، رحلته بالجلابية فى صعيد مصر، قائلا إنه سعيد جدا بزيارة مصر، مشيرا إلى أنه يتحدث العربية قليلا.

وأضاف اليوتيوبر الكورى خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه أحب أهل الصعيد الذين نادوه ب"العمدة" و"الباشا".

وتابع: "أكلت الفطير فى الصعيد، وملوخية وحمام وبامية وعيش صعيدي".

وتابع كيم تشو وون:"  هذه هي ثاني زيارة لي إلى مصر، وزرت القاهرة وأهرامات الجيزة، وزرت محافظات سوهاج والأقصر وأسوان".

وأكمل كيم تشو وون:"  ارتديت الجلابية وأحب الأكل المصري وأحب الطعمية والملوخية ".

وأردفت كيم تشو وون: "أصدقائي  استكشفوا  مصر معي  خلال زيارتي إلى صعيد مصر وكانوا يتوقعون وجود الأهرامات في الجيزة فقط ولكنهم انبهروا بجمال باقي المحافظات،  وانا مبسوط في مصر ".
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