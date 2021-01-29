رحلة يوتيوبر كوري بـ الجلابية في صعيد مصر.. فيديو

روى كيم تشو وون، يوتيوبر كورى جنوبي، رحلته بالجلابية فى صعيد مصر، قائلا إنه سعيد جدا بزيارة مصر، مشيرا إلى أنه يتحدث العربية قليلا.





وأضاف اليوتيوبر الكورى خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه أحب أهل الصعيد الذين نادوه ب"العمدة" و"الباشا".





وتابع: "أكلت الفطير فى الصعيد، وملوخية وحمام وبامية وعيش صعيدي".



