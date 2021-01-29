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رياضة

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صباح اليوم، التمرين الأخير للنادي الأهلي وذلك قبل سفره للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتمنى وزير الشباب والرياضة، التوفيق للاعبي النادي الأهلي، حيث يمثلون مصر في كأس العالم للأندية، مطالبًا الجميع ببذل كل الجهد في مباراته القادمة للتغلب علي الدحيل القطري، مضيفًا أن الحالة التي تعيشها مصر هذه الأيام من بطولة العالم لكرة اليد تعطي دفعة لجميع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق الإنجازات والبطولات.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن لاعبي الفريق والجهاز الفني أجروا مسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

وسيدخل الفريق الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران، ثم يتجهوا للسفر الى قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

سيواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020.
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