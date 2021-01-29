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توك شو

نصائح لتجنب الخلافات بين الأزواج في العمل.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:15 ص
الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل ، تعليقا على موضوع الفصل بين العمل والحياة الزوجية ، للأزواج الذين يعملون في مكان واحد ، إنه من الضروري أن يكون هناك تواصل بين الزوجين ، في توضيح أسباب الخلاف ، وأن يعبر كلا الطرفين ، عن أسباب زعلهم .

وأضافت  ريهام الهواري ، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه يجب اتخاذ قرار واضح وصريح ، حول الفصل بين العلاقة الزوجية ، ووقت العمل ، بعيدا عن نطاق الخلافات .

ولفتت ريهام الهواري إلى أنه من الضروري أن يعطي كل طرف للآخر حريته في التنفس ، مع الآخرين ، كالأصدقاء ، كما من الضروري أن يكون هناك وقت خاص بين الأزواج ، سواء يومية أو شهرية .

وأوضحت أنه من الضروري ، أيضا ، التوقف عن الحديث في العمل ، خلال الوقت الخاص بالزوجين، وعدم جعل ضغوطات الحياة ، اليومية ، تؤثر على الحياة الزوجية ، وألا تطغى السلبيات على الايجابيات .
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