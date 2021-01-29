ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تغليظ العقوبة.. السلاب يطلق حملة "مش هنسيبكم" لوقف التنمر ضد ذوي الإعاقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:37 ص
النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب
Advertisements
محمد الشعراوي
أطلق النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم".

وأوضح "السلاب" في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية،  وبتوصل للإساءة والتنمر".

وأضاف "السلاب": "أنا عارف إن دا مرفوض مننا، لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة، إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا، دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".

وعن اسم الحملة "مش هنسيبكم"، قال "السلاب": "(مش هنسيبكم) مقصود بيها الأشخاص المتنمرين اللي لازم يتحاسبوا، وكمان الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بنقولهم مش هنسيبكم وهنفضل معاكم وجنبكم".

ووجه النائب دعوة لكل الجهات، والمسؤولين، والمجتمع المدني، والنخبة المصرية من فنانين ورياضيين ومثقفين، وشخصيات عامة، وأجهزة الدولة، والمواطنين، للتضامن مع الحملة، لتوفير بيئة آدمية للأشخاص ذوى الإعاقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة تنمر جماهير أهلاوية ضد شيكابالا

بعد التنمر على شيكابالا.. نواب: لابد من تطبيق القانون للتصدي لهذه الظاهرة.. وما حدث غير لائق بجماهير الكرة المصرية

تعرف على العقوبة التي تقع على المُتسبب في ضرر يلحق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية وتغليظ العقوبات لمكافحة التنمر

برلماني يطالب بحملات إعلامية لتوعية المجتمع بدوره نحو الفئات الخاصة

حملات توعوية ضد التنمر على ذوى الإعاقة.. إشادة برلمانية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة.. ومطالب بتغليظ العقوبات على المتنمرين

ترشيحاتنا

تفاصيل نجاح أول لقاح يثبت فعالية ضد سلالة كورونا الجديدة

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

انبراشه أول ربع ساعة.. تركي آل الشيخ يضع خطة إيقاف ميسى حال مواجهة برشلونة

إيقاف بالجملة.. اتحاد الكرة يواجه أزمة فى تعيينات حكام الدورى

إلغاء الأجرة البخسة وإعادة الضرائب العقارية.. 4 أسباب لتعديل الإيجار القديم

الاتحاد الإماراتية للطيران تعلق جميع الرحلات الجوية إلى بريطانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور