اللجنة الوطنية للأوبئة: مسحة الـ "pcr" أفضل الطرق للكشف عن الإصابة بكورونا |شاهد

أكد الدكتور بسام الحجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، إن مسحة "pcr" ، أفضل الطرق التي يمكن الكشف من خلالها على الإصابة بكورونا ، وتتمتع بالخصوصية، أكثر من المسحات الشرجية.





وتابع الدكتور بسام حجاوي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز " هناك أبحاث تشير إلى أن الدول بدأت تجري مسحات بيئية ، للتأكد من أن كورونا ، لم يصل ، إلى الصرف الصحي .





ولفت إلى أن اللقاحات تتفاوت في فعاليتها ، بشكل طفيف ، ولكن جميعها فعالة ، متابعا : " لا توجد حتى الأن أبحاث تثبت أن اللقاحات الموجودة فعالة لجميع الطفرات لكوفيد 19 " .





وأكد أن كافة اللقاحات الحالية ، تستطيع التعامل مع كوفيد 19 ، و طفراته ، بشكل جيد ، وتوفير مناعة بالجسم .







