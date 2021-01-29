ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللجنة الوطنية للأوبئة: مسحة الـ "pcr" أفضل الطرق للكشف عن الإصابة بكورونا |شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:43 ص
المسحات الطبية
المسحات الطبية
Advertisements
نورهان رأفت
أكد الدكتور بسام الحجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، إن مسحة "pcr" ، أفضل الطرق التي يمكن الكشف من خلالها على الإصابة بكورونا ، وتتمتع بالخصوصية، أكثر من المسحات الشرجية.

وتابع  الدكتور بسام حجاوي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز " هناك أبحاث تشير إلى أن الدول بدأت تجري مسحات بيئية ، للتأكد من أن كورونا ، لم يصل ، إلى الصرف الصحي .

ولفت إلى أن اللقاحات تتفاوت في فعاليتها ، بشكل طفيف ، ولكن جميعها فعالة  ، متابعا : " لا توجد حتى الأن أبحاث تثبت أن اللقاحات الموجودة فعالة لجميع الطفرات لكوفيد 19 " .

وأكد أن كافة اللقاحات الحالية ، تستطيع التعامل مع كوفيد 19 ، و طفراته ، بشكل جيد ، وتوفير مناعة بالجسم .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 42 يوما من التجارب.. روسيا: لقاح سبوتنيك V المضاد لـ كورونا فعال بنسبة 95%

مسؤول أردني: كورونا وصل ذروته في البلاد.. ولن نعود لصفر الإصابات

استشاري أوبئة: كورونا أسوأ جائحة في العالم خلال 100 عام

هذا اللقاح فعال مع السلالة المتحورة لـ كورونا .. تفاصيل

بروتوكول علاج فيروس كورونا مصري.. أبرز 10 تصريحات لـ لجنة كورونا

الصحة العالمية: الالتزام بالتدابير الوقائية يحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

تغيير مكان جنازة الراحل محمد الصغير حما أحمد السقا

عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه فقط

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور