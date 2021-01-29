عمرو دياب ينعى محمد الصغير: خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز

نعى النجم عمرو، دياب، خبير التجميل الراحل محمد الصغير،الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





خالص عزائى لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير .. رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان" .





وكان النجم أحمد السقا،أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها، قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

وقال النجم عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:"