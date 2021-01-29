ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. مسامحك وراضى عنك.. بكلمات مبكية ياسر فرج يودع زوجته

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
توفت ميادة عثمان زوجة الفنان ياسر فرج بعد تدهور حالتها الصحية حيث كانت مريضة بالسرطان.

وعلق ياسر فرج على وفاة زوجته خلال حسابه على إنستجرام وتحدث عنها بكلمات مؤثرة.

ونشر ياسر فرج، عبر حسابه بـ«فيسبوك» في 16يناير الجاري صورة من داخل وحدة العناية المركزة، والتي كانت ترقد فيها زوجته ميادة، ليعلن من خلالها مرضها وعلق قائلًا: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".


ولمزيد من التفاصيل حول معلومات لا تعرفها عن زوجة ياسر فرج شاهد الفيديو جراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

لم تمت بفيروس كورونا.. سبب وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

أخبار الفن: وفاء عامر تتعرض للتحرش.. الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

فيديو جراف| مشاهير فقدوا أزواجهم وذاقوا مرارة الفراق.. آخرهم ياسر فرج

فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة

مخرجة برنامج طريق السلامة.. معلومات لا تعرفها عن زوجة ياسر فرج

ترشيحاتنا

رسميا.. إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو بسبب خناقة ديربي الغضب

جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل بعثة الفريق بـ "القاضية ممكن"..صور

شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر

ارتفاع الدولار وانخفاض عملات كثيرة | تفاصيل

وقف طرح تويوتا كامري بمحرك V6.. تعرف على السبب

الصحة: فتح تسجيل لقاح كورونا في هذا الموعد للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات

جليسة أطفال تواجه اتهامًا بقتل طفلة وتعريض آخرين للخطر.. تفاصيل