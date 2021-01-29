فيديو جراف.. مسامحك وراضى عنك.. بكلمات مبكية ياسر فرج يودع زوجته

توفت ميادة عثمان زوجة الفنان ياسر فرج بعد تدهور حالتها الصحية حيث كانت مريضة بالسرطان.





وعلق ياسر فرج على وفاة زوجته خلال حسابه على إنستجرام وتحدث عنها بكلمات مؤثرة.





ونشر ياسر فرج ، عبر حسابه بـ«فيسبوك» في 16يناير الجاري صورة من داخل وحدة العناية المركزة، والتي كانت ترقد فيها زوجته ميادة، ليعلن من خلالها مرضها وعلق قائلًا: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".







