ترامب في ورطة.. "ذو القرنين" يشهد ضد الرئيس السابق بمحاكمة العزل

أعلن محامي أحد مقتحمي مبنى الكونجرس المشهور إعلاميًا بـ "ذو القرنين"، أن موكله مستعد للإدلاء بشهادته ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال محاكمة العزل.





وقال المحامي، ألبرت واتكينز، إنه لم يتحدث لأي عضو من مجلس الشيوخ ، منذ إعلانه أن موكله، جاكوب تشانسلي، مستعد للإدلاء بشهادته بمحاكمة ترامب، المخطط لها أن تبدأ في 8 فبراير المقبل، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.





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وأكد محامي تشانسلي، المعروف بـ"كيو أنون شامان"، أن الأخير سيكون على استعداد للشهادة بأنه تم تحريضه من قبل ترامب، على اقتحام مبنى الكابيتول





ويشير اسم "كيو أنون شامان" إلى نظرية المؤامرة اليمينية المتشددة المعروفة بـ"كيو أنون"، التي يدعى أنصارها بمواجهة ترامب لحرب سرية في مواجهة "الدولة العميقة في الولايات المتحدة"، بدعم عدد من نجوم هوليوود والسياسيين والمسؤولين الديمقراطيين.





ويعتقد أنصار "كيو أنون" أن الفريق المتآمر ضد ترامب نخبة من عبدة شيطان ومغتصبي الأطفال، متغلغلون في الأجهزة الحكومية والشركات ووسائل الإعلام.





وتشير سجلات المحكمة عقب القبض على تشانسلي والتحقيق معه، إلى أن الأخير أخبر المحققين بأنه شارك في أعمال الشغب "بناءً على طلب الرئيس الأمريكي السابق، رفقة عدد من "الوطنيين" في 6 يناير الجاري.