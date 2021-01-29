منها استراحات لرواد معهد الأورام.. خطة كاملة لتطوير ١٢ حيا بالقاهرة.. صور

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة رؤساء احياء المنطقه الجنوبية ومديرى التخطيط والطرق بالمنطقة الجنوبية والاحياء لعرض المقترح النهائى للخطة الاستثمارية والتأكيد على بدء التنفيذ والعمل على الانسب لكل حى والذى من شأنه تحقيق هدف التطوير بالاضافة إلى اضفاء طابع جمالى وحضارى إلى جانب توفير سبل الراحة والتيسير على المواطن فى الخدمات المختلفة المقدمة له.



و وجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الانارة .



واشارت إلى انه تم تخصيص مبالغ معدة لهذا الشأن ويجب الاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن وقد تم بالفعل عرض المقترحات الانسب ومناقشتها و وجهت بتطوير ميدان الجامع الكويتى بحى المعادى بناءا على المقترح المقدم عن طريق المشاركة المجتمعية حيث يؤدى إلى منع التعديات والاشغالات فى هذه المنطقة .



كما وافقت ايضا غلى اقتراح تطوير ميدان فونتانا وميدان عرب المعادي وميدان برجواى عن طريق المشاركة المجتمعية ايضا .



و وجهت نائب المحافظ ايضا بالبدء فى تنفيذ اعمال التطوير بحى البساتين بميدان مؤمن وٌآلَميدان المقابل للمدينة الايطالية عن طرق المساهمة المجتمعية ، كما وجهت بالبدء فى خطوات التنفيذ المتعلقة بخطة تطوير حى السيدة زينب حيث يشمل التطوير شارع السد .



كما وجهت نائب المحافظ بضرورة متابعة تطوير مزار أل البيت بنطاق حى السيدة ضمن الخطة الاستثمارية إلى جانب المشاركة المجتمعية لتنفيذ هذا المشروع الهام والقومى.



وأكدت على ضرورة دراسة مقترح تطوير المنطقة المقابلة لمعهد الاورام بالقرب من مستشفى قصر العينى .



ومراعاة للمترددين على المعهد من ذوى المرضى ومعاناتهم فى الانتظار فى الجهة المقابلة للمستشفى فقد وجهت بضرورة الاهتمام بهذا المكان رفع المعاناة عن مرتادى معهد الاورام حيث وجهت بعمل مظلات للانتظار ولاند سكيب وبعض الاضافات واللمسات التى تجعله يتناسب مع المكان المحيط ويوفر الانتظار الامن للمترددين.



وفى سياق متصل وضمن مناقشة خطة التطوير الخاصة بحى دار السلام، وافقت على البدء فى تطوير شارع الفيوم واحمد زكى و المطبعة والنفق ، وفي حى التبين تم عرض مقترح خطة التطوير بنطاق الحى وقد وجهت نائب المحافظ بتطوير الشارع الجديد وميدان الصلب وميدان الجامع والصفا والمروة حيث تشمل ايضا خطة التطوير جانب من المشاركة المجتمعية .



ووجهت ايضا حى طرة بالبدء فى تطويرميدان الساعة بطريق الاتوتستراد عن طريق المشاركة المجتمعية واشارت إلى حى المعصرة بدأ فى اعمال التطوير والتى تشمل ميدان الجامع وشارع مصر حلوان الزراعى وميدان النافورة.



وبالنسبة لنطاق حى حلوان فقد تناقشت فى مقترح التطوير الذى تم عرضه والذى شمل ميدان ركن فاروق حيث يحتاج إلى تطوير واضفاء طابع جمالى وحضارى يتماشى مع قيمته التاريخية حيث انه يعد مدخل رئيسى لمنطقة حلوان وسوف يتم زيادة التشجير والمساحة الخضراء إلى جانب تشغيل النافورة الموجودة بالميدان إلى جانب تطوير شارع عمر بن عبد العزيز و شارع امتداد زكي.



ووجهت نائب المحافظ بالنسبة لحى الخليفة بوضع مقترح يشمل المشروعات القومية الهامة والجارية بنطاق الحى ضمن الخطة الاستثمارية بجانب المشاركة المجتمعية وتتضمن مشروع تطوير مزار أل البيت ومشروع تطوير منطقة درب اللبانة وربع المانسترلى .



وبالنسبة لحى المقطم وجهت بمتابعة تنفيذ مقترح تطوير كورنيش المقطم وشارع ٩وشارع١٧وتطوير المرافق ببعض شوارع المقطم .



وقد أكدت عبد المنعم على ضرورة تعظيم الاستفادة الكاملة من الخطة الاستثمارية وتوجيه رؤساء الاحياء بذلك ودراسة ومناقشة اى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين والتأكيد على تذليل هذه المعوقات او العقبات .



كما وجهت ايضا بالاهتمام تطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالاضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية بالاضافة إلى رفع كفاءة البردورات ووجهت بالاهتمام بأعمال التجميل والتشجير.





و اوضحت اهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فى اعمال تطوير وتجميل الميادين حيث يأتى ذلك تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.



وياتي ذلك فى اطار تحقيق المبادرة القومية التي اطلقها رئيس الجمهوريه والتى من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية .



واضافت ان هذا التطوير من شأنه ان يضفى مظهر راقى وجمالى يتمتع به المواطن ويجعل مظهر الشوارع والميادين يعبر عن مدى الرقى والحضارة



وفى سياق متصل وفى ضوء متابعة ماتم بشأن تالف الرصف بأحياء المنطقة الجنوبية وجهت نائب المحافظ بالتنبيه على سرعة الانتهاء من الاعمال خلال وقت وجيز كما نبهت على انهاء اعمال الخطة الاستثمارية لجميع رؤساء الاحياء خلال فترة وجيزة.





