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تعليم

17 ألف عملية جراحية.. حصاد إنجازات مستشفيات جامعة جنوب الوادي فى 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:02 م
مستشفى جامعة جنوب
مستشفى جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

استعرض الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تقريرًا مقدم من الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن انجازات المستشفيات خلال العام المنصرم 2020.

تضمن التقرير المعتمد على بيانات التسجيل الطبي، أن العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية و التي لم يتوقف العمل بها بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استقبلت 63458 مريض في جميع التخصصات الطبية و كانت التخصصات الأكثر اقبالًا من المواطنين هي العظام، و التي استقبلت عيادتها 7034 مريض و الباطنة العامة باستقبال 4875 مريض وطب وجراحة العيون بواقع 4466 مريض والمسالك البولية 4875 مريض والجراحة العامة 4020 مريض و أمراض النساء والتوليد 3044 مريضة.

كما تناول التقرير ما استقبلته أقسام الطوارئ خلال الأيام المحددة للاستقبال بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا، حيث بلغ اجمالي الحالات 83285 حالة، موزعة على استقبال مستشفى المعبر الجامعي بواقع 33475 حالة و استقبال مستشفى الطوارئ و الإصابات 17111 حالة و مستشفى الحرم الجامعي بعدد 23503 حالة.

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كما تم اجراء 17111 عملية جراحة بالمستشفيات الجامعية بقنا خلال العام الماضي 2020 حيث أشار التقرير، إلى دخول 17083 مريض بالمجان.

و أوضح التقرير، أن إجمالي ما تم انفاقه من موازنة المستشفيات الجامعية بلغ 35 مليون جنيهًا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها في علاج المرضى من أبناء الاقليم تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية نحو العناية بصحة المواطن بجنوب الصعيد.

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وأعرب الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، عن خالص شكره و تقديره للمستشفيات الجامعية بجميع طواقمها الطبية والإدارية التي تقف على تمام الاستعداد والجاهزية لتقديم خدمة طبية ترضي و ترتقي لطموح مواطني الاقليم.





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