استئصال ورم من شريان الركبة لشاب في جامعة كفر الشيخ

نجح فريق من جراحي الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ، في استئصال ورم ضخم بشريان الركبة حجمه 8 ×9 سم، لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بنجاح تام، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تحت إشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية ، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.





وضم الفريق الطبي، كلًا من، الدكتور إسلام عطا، مدرس جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ، والدكتور محمد مصدق، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود عطية، معيد بقسم جراحة الأوعية الدموية.





وكان الشاب، يشكو من آلام متكررة بالساق منذ شهور ( حالة نادرة)، وتبين من خلال الفحص والأشعة بالمستشفى الجامعي، وجود ورم ضخم بشريان الركبة، وأنه يُعاني من جلطة وريدية حادة بوريد الركبة، وهو ما تتطلب استئصال الورم جراحيًا، وتركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي للمريض بنجاح تام.





يأتي ذلك في إطار دور المشاركة المجتمعية الفعالة للمستشفى الجامعي لتخفيف معاناة المرضي، فضلًا عن دوره المتميز في مجابهة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والمتميزة للمواطنين، بناءً على توجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.



