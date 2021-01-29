تاج الدين: تحور فيروس كورونا أمر متوقع وليس جديدا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن تحور فيروس كورونا ، أمر متوقع ، وليس بجديد ، معقبا :" مازالت السلالة الأصلية لكورونال موجودة والتحورات أمر متوقع بالعالم كله " ، منوها أن تأثر كبار السن ، بفيروس كورونا ، على الأكثر ، لا يشير إلى أن الأعمار الأقل لا يمكنها أن تتعرض لحالات حرجة .





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية ، اتخذت الدولة إجراءات صارمة ، وتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، واللجوء للتعليم الالكتروني ؛ مما كان له الدور في تقليل انتشار المرض ، دون شك .





وأشار "تاج الدين" إلى أن عدد حالات الوفاة ، بفيروس كورونا ، تمثل عملية تراكمية ، نتيجة إحصاء كلي بالمستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة ، فقط ، مشيرا إلى أن حالات الوفاة لا تكون وليدة إصابة اليوم ، ولكن هي انعكاس لحالات الاصابة ، خلال الفترة الماضية .





وفي سياق أخر ، أجرى فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، المكلف بالتحقيق في مصدر ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، زيارة إلى مستشفى ووهان، التي استقبلت مرضى كورونا في الأيام الأولى من المرض.





وتعتبر تلك هي الزيارة الميدانية الأولى لخبراء الصحة العالمية إلى المستشفى، بعد قضائهم، أسبوعين من العزل الصحي، فيما قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن الزيارات التي سيجريها الخبراء ستقتصر فقط على تلك التي سينظمها المسؤولون الصينيون بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".



