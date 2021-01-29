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أخبار البلد

للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي، استعدادا للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتغادر بعثة الأهلى ،بعد قليل، علي متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 320‪0 لنقل بعثة النادي، الذي يغادر من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويترأس بعثة الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، ويشارك الأهلي في المونديال بصفته بطل افريقيا، فيما يشارك الدحيل بصفته مستضيف البطولة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية خلال الساعات الماضية، قبل رحلة قطر.

وَيستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه للحديث عن بعض الأمور الفنية الإيجابي منها والسلبي على مستوى الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور
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