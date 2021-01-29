نائبة: العقوبة الملائمة للمتنمرين حرمانهم من حريتهم

قالت إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إن التنمر قد يسبب الإنتحار لشخص عادي بسبب إحباطه وضغطه النفسي الذي يقع فيه بعد التعرض لهذه السخرية، لافتة إلى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لذوي الهمم، والذين يكون شعورهم بالألم والحسرة أضعاف شعور الأخرين.





وأشادت إيرين سعيد عبر "صدى البلد" بحملة " مش هنسيبكم" لإيقاف كل أشكال التنمر والذي أطلقها النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة، موجهة كل الدعم لها لمحاربة هذه الظاهرة والتي قد تدفع ضحاياها للإنتحار.





وأوضحت عضو البرلمان، أنه مع تطور التكنولوجيا وإنتشار السوشيال ميديا، زادت أشكال التنمر بشكل عام، مشددة على أهمية دور مباحث الإنترنت في ضبط هؤلاء الأشخاص المتنمرين المتخفيين وراء الشاشات، بسبب إستخدام هذه التكنولوجيا بشكل خاطيء دون مراعاة شعور الأخرين.





وأكدت إيرين سعيد، ضرورة تغليظ عقوبة هؤلاء الأشخاص، والتي يجب أن تكون الحبس وليست غرامة فقط، موضحة أن حرمانهم من حريتهم هو العقوبة الملائمة لهم بس التطاول على الاخرين .





جدير بالذكر أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أطلق حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم".





وأوضح "السلاب" في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.





وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".



