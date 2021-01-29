شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان فى الدورى الممتاز

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق وادي دجلة ومنافسه اسوان في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وسيطر فريق وادي دجلة علي الكرة طوال احداث المباراة بنسبة وصلت الي 69 % مقابل 31 لصالح فريق اسوان لكن دون خطورة علي مرمي الفريقين .
وبدأ فريق اسوان المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى :عمر رضوان.
الدفاع : أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني، محمود شبانة.
الوسط : هيثم الفيل، أحمد الألفي، أحمد صغيري، سولمون منساه، إيمانويل إيجيبتور.
الهجوم : جون أفيرى.
بينما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمي : محمد عبد المنصف
الدفاع : احمد مجدي -خالد رضا – ايهاب المباركي – اسحاق يعقوبو
الوسط : احمد سعيد – محمد عبد العاطي
الهجوم : محمد هلال – الكسندر ياكوبسن – جورجينو
المهاجم :- صلاح امين
ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.