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رياضة

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان فى الدورى الممتاز

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:29 م
وادي دجلة - اسوان
وادي دجلة - اسوان
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق وادي دجلة ومنافسه اسوان في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

وسيطر فريق وادي دجلة علي الكرة طوال احداث المباراة بنسبة وصلت الي 69 % مقابل 31 لصالح فريق اسوان لكن دون خطورة علي مرمي الفريقين . 

وبدأ فريق اسوان المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى :عمر رضوان.

الدفاع : أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني، محمود شبانة.

الوسط  : هيثم الفيل، أحمد الألفي، أحمد صغيري، سولمون منساه، إيمانويل إيجيبتور.

الهجوم : جون أفيرى.

بينما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : محمد عبد المنصف

الدفاع : احمد مجدي -خالد رضا – ايهاب المباركي – اسحاق يعقوبو

الوسط : احمد سعيد – محمد عبد العاطي

الهجوم : محمد هلال – الكسندر ياكوبسن – جورجينو

المهاجم :- صلاح امين

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
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