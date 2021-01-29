شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان فى الدورى الممتاز





وسيطر فريق وادي دجلة علي الكرة طوال احداث المباراة بنسبة وصلت الي 69 % مقابل 31 لصالح فريق اسوان لكن دون خطورة علي مرمي الفريقين .





وبدأ فريق اسوان المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى :عمر رضوان.

الدفاع : أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني، محمود شبانة.

الوسط : هيثم الفيل، أحمد الألفي، أحمد صغيري، سولمون منساه، إيمانويل إيجيبتور.

الهجوم : جون أفيرى.





بينما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمي : محمد عبد المنصف

الدفاع : احمد مجدي -خالد رضا – ايهاب المباركي – اسحاق يعقوبو

الوسط : احمد سعيد – محمد عبد العاطي

الهجوم : محمد هلال – الكسندر ياكوبسن – جورجينو

المهاجم :- صلاح امين





ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق وادي دجلة ومنافسه اسوان في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .