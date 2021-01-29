لأول مرة.. حفيد الفنان بدر الدين جمجوم يكشف أسرار حياته.. فيديو

الفنان بدر الدين جمجوم، من أصل فلسطيني، ولد في يوم ٢٦ من ديسمبر عام ١٩٣٤، وتخرج من قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية عام 1959، ثم فى كلية الآداب جامعة القاهرة، والتحق بفرقة "ساعة لقلبك" الكوميدية، ثم فرقة إسماعيل يس، وفرقة التليفزيون.





أضحكنا الفنان الراحل بدر الدين جمجوم بكثير من أعماله السينمائية والدرامية، وأمتعنا بأدواره الكوميدية الخفيفة التي علقت في أذهان الكثير من معجبينه، ومن مسرحياته: الفضيحة، الراجل اللى قال، ومن مسلسلاته: سيدي الطفل الصغير.





تزوج من الفنانة المعتزلة "الطفلة المعجزة فيروز"، معبرًا عن فكرة التسامح الدينى بين الأزواج، وكيف أنه يمكن لزوج مسلم أن يعيش في حب وسلام مع زوجة مسيحية، وعاش بدر الدين جمجوم و"فيروز" ثلاثين عاما حتى توفاه الله وهى على دينها المسيحية، يوم 21 من إبريل عام 1992.





والتقت كاميرا "صدي البلد" مع محمد هاني جمجوم، حفيد الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، للحديث عن مسيرة بدر الدين جمجوم الفنية، وأتضح أنه ورث موهبة الفن والتمثيل عن جدة الراحل بدر الدين جمجوم.





بدأ محمد هاني جمجوم حديثه، قائلًا: "الفنان بدر الدين جمجوم هو اخو جدي وعم ابويا، كان عندي ٥ سنين لما توفاه الله، وانا سني بيكبر حسيت ان الفن جوايا، بقيت اروح مراكز ادب الطفل، وأشتغل مع دكاترة كلية التربية النوعية، بقيت امثل واخد شهادات التقدير من المركز والكلية".





وأكمل محمد جمجوم: "أنا بحب اتفرج علي اعماله جدًا، بقالي أكثر من ١٠ سنين بتفرج علي مسرحية "حضرة صاحب العمارة"، بقعد اضحك عليها اوي واقول ايه الجمال دا، الافيهات اللي فيها حلوة اوي، وأنا بعتبره قدوتي وأستاذي في التمثيل وكان نفسي يكون موجود، كانت الأمور هتختلف تمامًا".





وعن أبرز أعمال الفنان بدر الدين جمجوم المفضلة لدي محمد جمجوم، قال: "بحب فيلم المليونير المزيف ، وفيلم دقات قلب، ومسرحية حضرة صاحب العمارة".





وعلق محمد جمجوم علي تمثيل جده الراحل أنه كان طبيعي جدًا في تمثيله، لا يتصنع عند تمثيله لأي مشهد، كأنه لا يمثل من كثرة مصداقيته أثناء وقوفه في اي مشهد أمام الكاميرا.



