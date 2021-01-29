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مرأة

بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:47 م
درة
درة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وتألقت بها درة، ببنطال رياضي باللون الأسود، مرتدية معه سويت شيرت باللون الأسود المطعم بنقشات باللون الذهبي ليبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية، ووضعت الآيلاينر بطريقة مختلفة وجذابة تكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافتة تتناسب مع ظهورها.
بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام
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