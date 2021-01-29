بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام





وتألقت بها درة ، ببنطال رياضي باللون الأسود، مرتدية معه سويت شيرت باللون الأسود المطعم بنقشات باللون الذهبي ليبرز عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية، ووضعت الآيلاينر بطريقة مختلفة وجذابة تكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافتة تتناسب مع ظهورها.