التأديبية العليا تجازي مديري طب الأسنان بأسيوط بسبب حافز إشراف





قضت المحكمة بمجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وإيقاف المخالف الثاني ثلاثة أشهر عن العمل، وبراءة الأخيرين لعدم صحة ما نسب اليهما







أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم إستحقاقه الحافز مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق





ووافق على صرف حافز قيادة لطبيبة رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية مما ترتب عليه صرف 4146 جنيه لها دون وجه حق





وأكدت المحكمة أن مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية سلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن إصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة وأستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية





وتقاضى المخالف مبلغ 29239 جنيه حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة





وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى سومة محمد حسين، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط وعلاء أحمد عبد المطلب، وكيل الحسابات حيث لم يخالفا التعليمات والقواعد المالية ولم يهملا في عملهما.



