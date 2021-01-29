تعرف على أغرب العملات في العالم.. نقود الحمار وعملة رئيس الكونغو بدون وجهه

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه تفاصيل عن أغرب العملات النقدية والمعدنية التى تم إصدارها بالعالم خلال القرن الأخير.





- عملة بـ500.000.000.000.000.000.000 دينار يوغوسلافي

تم صك هذه العملة عام 1994 لتصبح اكبر عملة في "يوغوسلافيا" بعد ما كانت العملة 500.000.000.000 دينار هي اكبر عملة لديهم.





- عملة معسكر الاعتقال النازي

وهي عملة قديمة لدولة "تشيكوسلوفاكيا" وأراد النازيون من صكها التأكيد على أنهم يعاملون المعتقلين اليهود معاملة آدمية.





اقرأ أيضا:





- نقود الحمار

عملة ألمانية طبعت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، في فترة اعتادت فيها الحكومة الألمانية والنمساوية طبع عملات أسموها بعملات الطوارئ.





- عملة أينشتاين

عملة طبعها رئيس الوزراء الاسرائيلي "بن جوريون" بعد أن منح العالم آينشتاين لقب رئيس إسرائيل الشرفي.





- دولارات جزر كوك

والغريب فيها أنه لايوجد أي بنك في العالم يقبلها وينحصر تداولها داخل جزر الكوك فقط، رغم أن قيمتها الشرائية 10 دولارات.





- عملة رئيس الكونغو دون وجهه

قامت السلطات في الكونغو بقص وجه الرئيس الديكتاتور "موبوتو" من على العملة بعد بعزلة عام 1997 لحين استبدالها بعملة جديدة فظهر الرئيس مقصوص الوجه من على العملات.





- أكبر عملة في العالم

عملة فلبينية، وتمت طباعتها عام 1998، كي تحتفل البلاد باستقلالها عن إسبانيا، وكانت الورقة الواحدة منها تعادل 3700 دولار أمريكي.





- ورقة بمائة مليون مليار

تمت طباعتها في هنجاريا عام 1946 في فترة الحرب العالمية الثانية، عندما عانى اقتصاد البلاد من تضخم كبير، حيث كانت العملة وقتها هي "البنجو"، وكانت الورقة الواحدة تساوي مائة مليون مليار بنجو، إلا أنها تعادل 20 سنتًا أمريكيًا فقط.





- عملة بـ100 ترليون دولار

طبعتها زيمبابوي في مطلع يناير 2009، وتبلغ قيمتها 100 ترليون دولار زيمبابوي، لكنها تعادل 300 دولار أمريكي فقط.





- أقدم عملة في العالم

وهي عملة صينية طبعت عام 1380، لتصبح أقدم عملة ورقية في العالم.