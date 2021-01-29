إنجازات ومعدلات مرتفعة رغم كورونا.. منطقة قناة السويس الاقتصادية تكشف عن تقرير أداء 2020

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير الأداء الخاص بالعام ٢٠٢٠ (عام الجائحة) والذي حققت فيه بعض الإنجازات والمعدلات المرتفعة في الأعمال بالرغم من جائحة كورونا، حيث تم الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وكذا تحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول.





كما وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رؤية خاصة خلال الخمس سنوات المقبلة ٢٠٢٠/٢٠٢٥ وتحديد القطاعات والصناعات المستهدفة لتعمل على تنفيذها خلال هذه السنوات برؤية واضحة وتبعًا لسياسات الدولة المصرية.





استراتيجية المنطقة 2020-2025





اعتمادًا على رؤية المنطقة الاقتصادية في خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا، قامت المنطقة الاقتصادية بتحديد الأهداف الاستراتيجية التالية:









1. خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة .

2. توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات.

3. اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة .

4. تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقًا للمعايير الدولية.

5. استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

6. تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية .

7. تطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

8. الاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن .

9. إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية .





الخدمات والصناعات المستهدفة





1. الخدمات البحرية وتموين السفن

2. صب المعادن

3. مواد البناء والصناعات الهندسية

4. مراكز البيانات

5. اللوجستيات

6. التصنيع الزراعي

7. اللوحات الشمسية

8. عربات السكك الحديدية

9. المنسوجات

10. المنتجات الدوائية

11. المادة الفعالة للمنتجات الدوائية

12. إطارات السيارات

13. المواد الكيماوية

14. قطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية)

الأعمال بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة









العين السخنة ( الميناء والمنطقة الصناعية)

ميناء السخنة





• توسعة الحوض الثاني

_ إقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة ٥٥٠ مليون دولار متضمنة رصيف بحري بطول ١٣٥٠ متر وساحة تداول بمساحة ٦٤٠ ألف م، تم الانتهاء من تطوير مساحة ٣٥٣ ألف متر م٢ كمرحلة أولى.





_ قامت شركة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز بالميناء بتوريد وتركيب عدد ٤ أوناش للرصيف STS وعدد ٢ أوناش RMG وعدد ٨ أوناش RTG .





_ التشغيل التجريبي للحوض الثاني باستقبال أول سفينة حاويات SPIRIT OF DUBAI في أكتوبر ٢٠٢٠، وحاليًا تتم عليه عمليات تداول.

• الحوض الثالث

_ إنشاء مزرعة الخزانات للسولار والبوتجاز والأمونيا بقدرة تخزينية ١٠٠ ألف م3 للسولار و١٥٠ ألف م3 للبوتجاز و80 ألف م3 للأمونيا بنظام B.O.T بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه.





_ توسعة للحوض وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بطول ٤١٦ متر طولي بتكلفة ٤٣٦،٢ مليون جنيه.





_ الانتهاء من محطة الصب السائل وتداول غاز البوتاجاز واستقبال أول سفينة بوتاجاز في أكتوبر ٢٠٢٠.

• النظام الإلكتروني

_ تم تركيب أحدث أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وإنشاء منظومة مراقبة والتسجيل الرقمي بتكلفة ٥٠ مليون جنيه لإحكام السيطرة والمراقبة.





_ رفع كفاءة برج الإرشاد وتركيب أجهزة ملاحية بأحدث المقاييس العالمية بتكلفة ١،٣ مليون دولار للسيطرة التامة على جميع الأعمال البحرية ومراقبة تحركات السفن.





_ تزويد برج الإرشاد بالأجهزة الملاحية من طراز Scanter 5012 عالية الدقة ومنظومة تتبع آلي للسفن لتحديد هوية وموقع السفن وأجهزة قياس مستوى المد والجزر بالميناء.





أداء ميناء السخنة خلال 2020





_ شهد ميناء السخنة خلال العام زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة ٩٧% ، وبلغت حركة تداول الحاويات ٧٣١ ألف طن بنسبة زيادة ١٠% وزادت حركة الشاحنات بنسبة ٢٨% ،كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية فتم استقبال عدد ٧٧٥ سائح بنسبة زيادة ١٠٢ % عن العام ٢٠١٩.

_ شهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازديادًا كبيرًا وصل إلى ٤,٩ مليون طن بزيادة ٤٥%.

_ كما أنه باستكمال مشروع محطة الصب السائل شهد الميناء زيادة فى حركة التداول وصلت إلى ١,٨ مليون م٣ بزيادة ٤٤% .













المنطقة الصناعية بالعين السخنة

البنية الأساسية والمرافق

• المياه:

_ اكتمال مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع الخاص بها بتكلفة 2 مليار و٤٧٥ مليون جنيه.

• الصرف:

_ إنشاء محطة معالجة صرف بقدرة ٣٥٠٠٠ م٣/يوم (تم تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/يوم) بتكلفة ٢٤٨ مليون جنيه.

• الكهرباء:

_ التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة الكهرباء بطاقة ٥٠٠ ميجاوات.

• مخرات السيول:

_ البدء في تنفيذ مشروع حماية المنطقة الصناعية من أخطار السيول بأعمال تكسيات لمخر السيول الرئيسي بالعين السخنة بطول ٥ كم بتكلفة مالية ٩٧ مليون جنيه .





• التعاقدات والمشروعات الصناعية بالعين السخنة

_ تعاقد المطورون الصناعيون بالمنطقة على عدد ٢٤ مشروع بتكلفة استثمارية تقدر بـ ١،٠٧٧ مليار دولار خلال عام الجائحة يتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة.

_ جاري التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات .

_ الافتتاح الرسمي لمركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس العالمية، متضمن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ويستهدف المركز تدريب عدد ٥٥٠٠ شاب مصري على مدار الأربع سنوات المُقبلة مابين مهندس وفني بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بــــ 22,5مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة.

شرق بورسعيد (الميناء والمنطقة الصناعية)









أعمال تجهيز البنية الأساسية والمرافق

• تحسين وإحلال التربة

_ جاري إحلال التربة بالساحات الخلفية للأرصفة الجديدة لإنشاء ٨ ساحة تداول لإجمالى مساحة ٢،٦ كم٢.

_ جاري تحسين خواص التربة للمرحلة الأولى بمساحة ٢٠ كم٢ و تم إنهاء وتسليم ٣،٥ كم٢ أرض محسنة للمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية خلال يونيو ٢٠٢٠.

• شبكة طرق رئيسية

_ جاري الانتهاء من شبكة الطرق الرئيسية بشرق بورسعيد المرحلة الأولى ٩ طرق إجمالى أطوال ٦٤،٤ كم بنسبة تنفيذ ٧١% - المرحلة الثانية ٣ طرق إجمالى أطوال ٣٤.١ كم (مخطط الانتهاء بنهاية ٢٠٢٢)

• الطاقة الكهربائية

_ تعمل محطة محولات ميناء شرق بورسعيد الرئيسية جهد 22/22/220 كيلو فولت بقدرة إجمالية ٣٧٥ميجا فولت أمبير لثلاث محولات، واحدة منهم تعمل حاليًا بقدرة ١٢٥ ميجا فولت أمبير ، وجاري دخول المحول رقم ٢ للخدمة والمحطة قابلة للتوسع بمحول إضافى بقدرة ١٢٥ ميجا فولت أمبير.

_ جاري إنشاء محطة محولات المنطقة الصناعية بجهد 220/66/22 كيلو فولت بقدرة (3x175 ميجا فولت أمبير ومخطط الانتهاء بنهاية ٢٠٢١ .

_ جاري تنفيذ عدد ٥ موزعات كهرباء بالمنطقة الصناعية وكذا إنشاء شبكة كابلات التغذية الكهربائية بجهد متوسط/منخفض بإجمالى أطوال ٤٠٠ كم ونقل كابلات جهد متوسط بطول ١٢٠ كم .

• الصرف

_ محطة معالجة صرف عاملة بميناء شرق بورسعيد بقدرة ٥٠٠ متر٣/يوم

_ جاري تنفيذ شبكة صرف صحى رئيسية بالمنطقة الصناعية بأطوال ٣٥ كم - محطات رفع مياه صرف صحي"عدد ٧ محطة" - خطوط طرد مياه صرف صحي بطول ٢٨ كم - جاري إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي ٢٠٠ ألف م٣/يوم " أسبقيه أولى ٢٥ ألف م٣/يوم" (مخطط الانتهاء بنهاية ٢٠٢٢ ).

• المياه

_ خط مياه ميناء شرق بورسعيد الحالي وجاري دخوله للخدمة بطول 9 كم .

_ شبكات مياه شرب رئيسية بالمنطقة الصناعية بطول ٣٤،٥ كم - شبكة مياه الري الرئيسية بأطوال ٥٠ كم (مخطط الانتهاء بنهاية ٢٠٢٢) .

_ إنشاء الخط الناقل من محطة معالجة مياه البحر وتنفيذ خزانات التكديس .





• الاتصالات

_ إنشاء مسارات وغرف تفتيش لشبكة الاتصالات بالمنطقة الصناعية بإجمالى أطوال ٢٤٥ كم

• الغاز

_ جاري إنشاء شبكات الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة سيناغاز بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية والانتهاء من عمليات تحسين التربة .





الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

_ تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية على مساحة ٣٠٠ ألف م٢ وتكلفة استثمارية ٢٤٠ مليون دولار وتوفير 200٠ فرصة عمل.

_ التعاقد على خمسة مشروعات بإجمالي مساحة ٢٨،٥ ألف م٢ بالأرض المخصصة للمطور الصناعي بشرق بورسعيد EP.

أداء ميناء شرق بورسعيد خلال عام 2020

حقق ميناء شرق بورسعيد نتائج لافتة عام ٢٠٢٠ في حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة ١٥ % ،وزيادة حركة التداول بنسبة ١٨،٥% في تداول الحاويات المكافئة وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة ٣٨،١% ،وبلغت حمولات سفن الحاويات ٨٥ مليون طن بزيادة قدرها ١١،٦% كما انخفضت معدلات زمن الإفراج الجمركي.

وترجع هذه النتائج الإيجابية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة عددًا من العوامل أبرزها:

1. تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتي سهلت حركة مرور البضائع والأفراد بين شرق وغرب القناة.

2. حزمة الحوافز التشجيعية التي أقرتها المنطقة الاقتصادية في إبريل ٢٠٢٠ لجذب الخطوط الملاحية العالمية.

3. رفع قدرات الميناء من قبل المشغل "محطة قناة السويس للحاويات" بتطوير عدد من المعدات والأوناش حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 2ونش من إجمالي ٦ أوناش رصيف لتتواكب مع أكبر سفن الحاويات العالمية.

4. استقبال عدد ٦ أوناش ساحة جديدة بمحطة الحاويات كشحنة أولى من اجمالي عدد ١٦ ونش ساحة.

5. البدء في تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة للميناء.

6. استقبال الدفعة الثانية والثالثة من معدات وأدوات كوبري الفردان بالأرصفة الجديدة.









تعاقدات ميناء شرق بورسعيد

_ التعاقد مع التحالف العالمي «بولوريه /تويوتا تسوشو/إن واى كيه» لتشغيل محطة رورو (دحرجة السيارات) على رصيف بطول ٦٠٠م،ومساحة ٢٢٥ ألف م2 بتكلفة استثمارية 159 مليون دولار على مراحل المشروع وتوفير ٤٠٠ فرصة عمل.

مشروعات جاري العمل عليها بميناء شرق بورسعيد

_ جاري التعاقد على إنشاء محطة صب جاف نظيف على رصيف بطول ٥٠٠ م ومساحة٢٥٠ألف متر، وإنشاء منطقة لوجيستية، كما جاري التفاوض على إنشاء محطة حاويات على الرصيف بطول ١٥٠٠ م ، وكذا التفاوض على توسعات لمحطة الحاويات الحالية.

ميناء الأدبية

_ قامت شركات الصب السائل (قطاع خاص) بالانتهاء من إنشاء عدد (١٣) خزان زيوت بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو ( ٢٢٤٤٠ طن ) وذلك بتكلف استثمارية تقدربـــ٤٥ مليون جنيه.

_ جاري إنشاء عدد (١١) خزان صب سائل منهم (٢) خزان زيوت بإجمالي سعة تخزينية ١٢٠٠٠ طن بتكلفة استثمارية ٢٥ مليون جنيه وعدد (٩) خزانات كيماويات ٧٥٠٠ طن بتكلفة استثمارية ٢٥ مليون جنيه.

_ تفعيل منظومة الدفع الالكترونية لجميع التعاملات المالية بالميناء.





أداء ميناء الأدبية خلال 2020

_ استقبل ميناء الأدبية عدد ٤٤٢ سفينة وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة ٨ مليون طن،وكان لبضائع الصب الجاف النصيب الأكبر حيث مثلت نسبة ٥٠% من إجمالي البضائع المتداولة بحجم ٤مليون طن.

_ وقد احتلت البضائع العامة الترتيب الثاني في حجم التداول حيث بلغت٢،٥مليون طن مثلت نسبة ٣١% من إجمالي البضائع المتداولة، بينما شكلت البضائع المحواة نسبة ٤٠% .

_ بلغ حجم تداول البضائع الصادرة نسبة ٥٤% وبلغ الوارد منها نسبة ٤٦% من إجمالي البضائع المتداولة وتمثل هذه النسب السابقة الزيادة في أداء الميناء خلال عام الجائحة مقارنة بعام 2019

ميناء غرب بورسعيد

_ التعاقد على إنشاء محطة صب سائل بطاقة تخزينية ٤٥ ألف م٣ على مساحة ١٥،٦ ألف م٢. وبتكلفة استثمارية ٢٦٤ مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تصل إلى ١،٥ مليون طن سنويًا.

_ التعاقد مع الشركة المصرية للصوامع والتخزين لإنشاء محطة صب جاف بطاقة تخزينية ١٠٠ ألف طن على مساحة ١٥ ألف م٢ وبتكلفة استثمارية ٢٣٨ مليون جنيه وتحقيق طاقة تداول تبلغ ١،٤ مليون طن سنويًا .





أداء ميناء غرب بورسعيد خلال 2020

_ شهد الميناء حركة تداول بلغت ٥٠٠،٦٢٤ ألف حاوية ،واستقبال ٥٢٧ سفينة حاويات ،١١٥ سفنية بضائع عامة وعدد ٢٢سفينة صب جاف، وبلغت حمولات سفن الحاويات ٤،١٦١ مليون طن ،وبلغ تداول البضائع العامة ٣٨٤ ألف طن، كما بلغت حركة الشاحنات ٢٢٣،٤٩٣ ألف شاحنة .

ميناء العريش

تضمن عملية التطوير للحوضين الأول والثاني

تتعاون فيها المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

_ الحوض الأول بإجمالي أرصفة بطول ١١٦٥ متر وغاطس ١٢ متر على مدار ٤ سنوات.

_ الحوض الثاني بإجمالي أرصفة بطول ١٤٤٠ متر وغاطس ١٢ متر على مدار ٤ سنوات أخرى.

ميناء الطور

_ رفع كفاءة المباني والمنشآت والبنية التحتية للميناء بنحو٢٩،٤ مليون جنيه.

المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب









المياه

_ تم تنفيذ الأعمال المدنية ومأخذ المياه بنسبة ١٠٠% ومخطط توريد المهمات الالكتروميكانيكية للمرحلة الأولى بطاقة ٢٠٠ لتر/ثانية ،وتوفير التغذية الكهربائية لمأخذ المياه في يونيو ٢٠٢١.

الصرف

_ بلغت نسبة الأعمال المدنية لمحطة الصرف الصحي بطاقة ٣٥ ألف م٣/يوم ٩٥% وتنتهي في يونيو ٢٠٢١.

الطرق

_ تم الإنتهاء من تجهيز ٣٢،٦ كم بنسبة تنفيذ ٨٥% متبقي الطبقة الأسفلتية ثم الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والغاز.





قرارات وإجراءات

إصدار الدليل الجمركي الخاص للمنطقة

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها ،وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.





يعطي الدليل الجمركي كثيرًا من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل،وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.





تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية





أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.





وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.





كما شملت الحوافز سداد الهيئة الاقتصادية جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.





تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ

وقعت المنطقة الاقتصادية مع وزارة المالية ،وزارة الاتصالات، ووزارة النقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ ،وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منها:





_ توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ.

_ توفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.

_ ربط موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء من خلال كابلات الربط الداخلي الفايبر وذلك لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.

_ تفعيل لجان الفحص المشترك والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع.





إصدار لائحة الموارد البشرية

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠،والتي تتضمن تنظيم الشئون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.





إصدار لائحة المشتريات والتعاقدات

أصدرت المنطقة الاقتصادية لائحة المشتريات بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم المشتريات والعقود مع المنطقة والسلطات المالية التي تحكمها واللوائح التنظيمية والإدارية بداخل المنطقة.





التحول الرقمي

• دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعًا الكترونيًا جديدًا للعمل على تنفيذ رؤيتها وتوصيل رسالتها ارتباطًا بخطة المنطقة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستثمار، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.

• يعمل هذا الموقع على التعريف بالمنطقة داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة من جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة وسيتضمن الموقع عددًا من الخدمات التي ستسهل على المستثمرين وستوفر كثيرًا من الوقت والجهد وستعمل على تحسين كفاءة العمل والتشغيل، وتساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

• إصدار الهيئة للشعار والهوية التجارية الجديدة التي تعبر عن الهوية البصرية للهيئة وتلعب دورًا حيويًا لدى جمهور المنطقة الاقتصادية، وإطار العمل الذي تهدف إليه الهيئة في مرحلتها الحالية، ليساعد على التعريف بالمنطقة داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة.

خدمات الشباك الواحد

• بدء ميكنة مكتب الشهر والتوثيق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• قيد ٣٥ شركة .

• إصدار ١٠٦ رخصة بناء .

• إصدار ١٨ تصريح عمل للأجانب.





التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

• انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وهي تعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية.

• التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع للدعم الفني والذي يركز في مرحلته الأولى على مراجعة وتقييم ستة مجالات ذات أولوية تتعلق بأطر الإدارة والحوكمة.

• تفعيل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لرفع كفاءة وتقديم الدعم الفنى لمنفذ الشباك الواحد بهدف تحسين ورفع المستوى.

مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

• في مجال إدارة أزمة جائحة كورونا بادرت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة ومتابعة تأثير الفيروس منذ بداية الأزمة على الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث تم تركيب أجهزة تعقيم حديثة للحاويات الواردة للموانئ كإجراء احترازي مستدام لتأمين تلك الحاويات قبل التعامل معها بمعرفة أجهزة الدولة المعنية.

• التنسيق مع المطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة والتأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس سواء للعاملين أو داخل المصانع ،والقيام بأعمال التعقيم والتطهير داخل هذه المناطق وكذلك المنشآت التابعة للهيئة .

• توفير الكمامات ومواد التعقيم وتنفيذ أعمال التطهير داخل منشآت الهيئة كإجراءات وقائية للعاملين في المنطقتين الجنوبية والشمالية والموانئ والمقار التابعة حرصًا على سلامة العاملين وتخفيض نسبة القوى العاملة في إطار خطة الدولة لمواجهة الجائحة.