القليوبية تستقبل 221 ألفا و616 طلب تصالح مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المراكز التكنولوجية تلقت اليوم 5 طلبات تصالح فقط، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلي نهاية مارس 2021 بلغ 221616 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و243 مليونا و560 ألف جنيه.









وأشار الى أن القليوبية كانت أقرت عددا من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح والتخفيض نشرت بالجريدة الرسمية استجابة لمطالب المواطنين منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها والتخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيه للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات، في حالة سداد كامل القيمة.









وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدن كفر شكر وشبرا الخيمة.









وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.









وقال المحافظ إنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.





وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.





ثم توجه المحافظ لحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني، ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.