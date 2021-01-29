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رياضة

الزمالك يرفض طلب أوناجم الرحيل بدون مقابل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:05 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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منتصر الرفاعي

رفضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الزمالك رحيل المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق على سبيل الإعارة لاى ناد مجانا.


ويرغب أوناجم فى الرحيل عن الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بدون مقابل للهروب من دكة البدلاء فى  القلعة البيضاء بسبب عدم اعتماد البرتغالى جايمي باتشيكو عليه.

وفشل أوناجم فى الحصول على عرض مالى للرحيل عن الزمالك الأمر الذى يعزز من فرص بقائه مع الفريق الأبيض لنهاية الموسم.

وترفض اللجنة القضائية التى تدير الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رحيل اى لاعب عن القلعة البيضاء بدون مقابل .

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