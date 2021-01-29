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رياضة

موسيماني: نسعى للتأهل إلى قبل نهائي مونديال الأندية ومواجهة البايرن

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:37 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل أفريقيا، سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 22 فبراير المقبل.

ونجح الأهلي في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة 2 / 1.

وقال موسيماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم (قطر 2022) عقب وصول بعثة أولسان هيونداي إلى مطر حمد اليوم الجمعة إنه سعيد بالمشاركة في البطولة التي يتواجد بها الكثير من أبناء الجالية المصري.

وأكد موسيماني :" سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام على أرض دولة قطر حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعي النادي الأهلي".

ويستهل الأهلي مبارياته في البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة الدحيل عقب مباراة أوسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف.

وأضاف :"يتطلع فريقنا إلى دعم ومؤازرة جماهيره في المباراة التي سنخوضها أمام نادي الدحيل القطري الخميس المقبل. ولا شك أن هذه المباراة ستشكل اختبارا هاما في سعينا للتأهل إلى الدور قبل النهائي ، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا."

وأجرى فريق الأهلي فور وصوله إلى أرض المطار فحوص الكشف عن فيروس كورونا قبل الانتقال إلى مقر الإقامة، تماشيًا مع التدابير الوقائية لوزارة الصحة العامة واللجنة المحلية المنظمة للبطولة لمنع انتشار الفيروس، وبما يضمن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

وفي إطار الإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة لضمان بطولة آمنة لجميع المشاركين، سيبقى أعضاء كل فريق مشارك في البطولة والطاقم الفني والإداري المرافق، ضمن نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم "الفقاعة الطبية" طوال فترة المنافسات، حيث تقتصر حركة الجميع على أماكن الإقامة، وملاعب التدريب، واستادي البطولة.

ويضرب الفائز من مباراة الأهلي والدحيل موعدا مع فريق بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، في الدور قبل النهائي من البطولة.

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