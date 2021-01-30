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أصل الحكاية

الحكاية وراء اسم ومعنى شعار كيا KIA

السبت 30/يناير/2021 - 12:45 ص
KIA
KIA
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اشرف عطية
تختلف شعارات وأسماء شركات السيارات ، فلكل شركة اسم و شعار يدل علي شئ معين تريد الشركة ان تقوم بأيصاله للعملاء، فعلي سبيل المثال شركة هيونداي HYUNDAI استغلت اول حرف من اسمها وهو H ليرمز بين شخصين يتصافحان في اشارة منها إلي أن عملائها يحظون بأهتمام ممثليها وفي هذا السياق نعرض عليكم القصة وراء شعار شركة كيا و ماذا يعني.

تستمد كيا KIA اسمها بالحروف الكورية من اثنين من المقاطع الصوتية، حيث أن “كي” هي كلمة تعني الخروج أو الإظهار للعالم، بينما “اه تشير إلى آسيا أو الشرق، لذا يعني الاسم بالكامل “الخروج من آسيا”، في إشارة منها للخرروج و التصدير خارج حدود قارة اسيا والسيطرة علي أسواق السيارات العالمية وهذا بالفعل ما هى علية الآن.

ويرمز مظهر الشعار ثلاثي الأبعاد لجوهر العلامة القائمة على الشباب والطاقة بشكل رئيسي، بينما اللون الأحمر الداكن الذي نراه أحيانًا في الدعاية الخاصة بالشركة يرمز إلى حرارة الشمس، كدلالة على تركيز كيا الدائم على الأسلوب النشط المتفائل والذي يستمد قوتة من الشمس .

 تعتبر شركة كيا KIA  أقدم شركة صناعة سيارات في كوريا الجنوبية ، و هي احد ازرع شركة هيونداي و تأسست عام 1944 بمقرها في مدينة سيول الكورية الجنوبيه و في شعار شركة كيا KIA على كافة سياراتها، نجد أنه يتكون من الاسم محاط بدائرة بيضاوية تمثل الكرة الأرضية، وهو ما يأتي في إشارة لمدى قوة العلامة الكورية في السوق العالمي و هيمنتها علي كبري الاسواق العالمية في جميع انحاء العالم.
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