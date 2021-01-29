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رياضة

بعثة الأهلي في قطر تتناول وجبة العشاء داخل الغرف الخاصة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجبة العشاء، في الغرف الخاصة بمقر إقامتها في قطر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيقًا لنظام العزل الصحي الذي تخضع له البعثة منذ وصولها مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ودخلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والموجودة في قطر، الفقاعة الطبية المخصصة لها، في فندق الإقامة بالدوحة، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحصلت البعثة على تعليمات طبية مشددة بعدم مغادرة الغرف لحين الحصول على نتائج المسحة الطبية، التي خضع لها الجميع في مطار الدوحة فور الوصول.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مقر إقامتها في قطر، وتمت إجراءات التسكين بسهولة، وتوجه الجميع إلى غرفه لبدء عملية العزل الصحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الأخيرة، التي أجريت فور الوصول إلى قطر.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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