رزان تكشف عن أفضل فيلم في مسيرتها الفنية.. فيديو

قالت الفنانة رزان مغربي، إ ن أحب الأدوار إلى قلبها والأقرب أيضًا هو مونيكا في فيلم حرب إيطاليا مع النجم احمد السقا موجهة الشكر للفنان احمد السقا على هذا الفيلم.





وأضافت رزان خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أنني اعتبر أن فيلم "حرب ايطاليا" من أفضل الافلام السينمائية فى مسيرتي التي قدمتها.





وتابعت رزان أن فيلم "صابر وراضي" كوميدى و لايت وسعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد ادم و دورى فى الفيلم مديرة شركات، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي.

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