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توك شو

رزان تكشف عن أفضل فيلم في مسيرتها الفنية.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 12:38 ص
رزان
رزان
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محمود محسن
قالت الفنانة رزان مغربي، إن أحب الأدوار إلى قلبها والأقرب أيضًا هو مونيكا في فيلم حرب إيطاليا مع النجم احمد السقا موجهة الشكر للفنان احمد السقا على هذا الفيلم.

وأضافت رزان خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أنني اعتبر أن  فيلم "حرب ايطاليا" من أفضل الافلام السينمائية فى مسيرتي التي قدمتها.

وتابعت رزان أن فيلم "صابر وراضي" كوميدى و لايت وسعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد ادم و دورى فى الفيلم مديرة شركات، وتدور أحداث الفيلم  في قالب كوميدي.
.
وأشارت رزان إلى أنها من شدة احترامها وعشقها لعمر الشريف، تمنت لو أنه قام بضربي قلم بس مؤكدا أنني اعتبره واحد من أفض الممثلين في العالم.
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