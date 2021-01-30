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توك شو

رأيي ممكن يزعلكم.. عمرو أديب: الأهلي يحتاج مساندة اكتر من لقاء أبو تريكة

السبت 30/يناير/2021 - 12:52 ص
ابو تريكة
ابو تريكة
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قسم التوك شو
علق الإعلامي عمرو أديب على استقبال جماهير الأهلي لبعثة الفريق المشارك في كأس العالم للأندية بقطر، قائلا :  "جمهور الأهلي عنده هوس كبير بأبو تريكة". 

وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر":  "هناك هاشتاج باسم أبو تريكة الآن، بس انا معرفش ازاي أبو تريكة هيقدر يقابلهم، خاصة أن جمهور الأهلي ينادون باسمه" . 

واكمل عمرو أديب: "فكرة مقابلة لاعبية الأهلي بابو تريكة تخطت فكرة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم، متابعا :" من رائي ان الأهلي يحتاج مساندة اكتر من لقاء أبو تريكة لان الأهلي يمثل مصر في هذه البطولة، وانا عارف رائي ممكن يزعلكم". 
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