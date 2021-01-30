كوسوفو تنظم حفلا رسميا بمناسبة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت وزيرة خارجية إقليم كوسوفو ميليزا هاراديناج ستوبلا عن حفل رسمي يوم الاثنين بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، معتبرة أنها "لحظة تاريخية" لبلادها.





وقالت إن "إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بين كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل سيتم الاثنين في حفل رسمي افتراضي بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي".





وأضافت: "الاعتراف من جانب إسرائيل هو أحد أعظم إنجازات جمهورية كوسوفو، وقد أتاحت ذلك صديقتنا وحليفتنا الأبدية الولايات المتحدة".





وكشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مفاجأة في سبتمبر على هامش قمة حول "التطبيع الاقتصادي" بين صربيا وكوسوفو، وأنه انتزع اعتراف بريشتينا بإسرائيل وفتح سفارة في القدس من قبلهما.



