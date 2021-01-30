مذهلة.. الطريقة الصحيحة لارتداء الروب الشتوي في المنزل | فيديو





مع شدة برودة الطقس والتزام الكثير من الناس منازلهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يقضي معظمنا الوقت داخل كومة من الملابس الثقيلة خاصة الروب الشتوي.





ولكن بعد مقطع فيديو نشرته ربة منزل اتضح أننا كنا نرتديه بشكل خاطئ طوال كل تلك السنوات، شاركت ميجان (بريطانية تعيش في كندا) مقطع فيديو يوضح الطريقة الصحيحة لارتدائه على TikTok.





أظهرت ربة المنزل، نفسها وهي ترتدي رداءها الأرجواني بالطريقة التقليدية، حيث ربطت عقدة من الأمام كما نفعل جميعنا، لكنها علقت: "كنت أرتدي المعطف بشكل خاطئ طوال كل ذلك الوقت".





قامت ميجان بفك الحزام وإدخاله في كلا الجانبين من الأمام بدلًا من الخلف، مما يعني أنه لازال بإمكانك الجلوس براحة على الأريكة دون الحاجة إلى وجود كتلة خلف ظهرك.





فتابعت ربة المنزل وهي أم لثلاثة أطفال قائلة: "اربطها من الأمام مقابل بطنك، صدقني فقط جربها الآن لن ترتديها بنفس الطريقة مرة أخرى".





حصد مقطع الفيديو الخاص بها ما يقرب من 100000 إعجاب، حيث ذهل الناس بالنصيحة البسيطة لجعل الثوب أكثر راحة.

كشفت لنا السوشيال ميديا حقائق لأمور وسلوكيات عشنا معها عمرا كاملا دون أن نعلم الجانب الصحيح منها، مثل المفاجأة التي فجرتها امرأة بريطانية اليوم بالكشف عن الطريقة الصحيحة لارتداء الروب الشتوي.